В СНБО рассказали о новом типе DDоS-атак, которые могут "положить" интернет по всей стране

17 июля, 2020, 15:11

17 июля в СНБО сообщили о новом типе DDоS-атак, что используется для блокировки сетей провайдеров связи

Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В ведомстве отметили, что работники Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО обнаружили новый тип DDOS-атаки, используемый для блокировки сетей провайдеров связи.

"Уже тогда мы поняли серьезность угрозы - всего за несколько дней хакеры успешно атаковали десятки провайдеров по всему миру, включая Украину. Анализ собранных нами данных показал, что большинство инцидентов на первых этапах были лишь подготовкой к большой скоординированной атаки, направленной на блокирование доступа к сегментам интернета на глобальном уровне. Поэтому мы сразу предупредили украинских провайдеров, соответствующих субъектов кибербезопасности и зарубежных партнеров об угрозе и дали рекомендации по реагированию на подобные атаки ", - отметил заместитель секретаря СНБО Демедюк.

Прогноз НКЦК подтвердился - в июне 2020 одна из DDOS атак нового типа стала крупнейшей в истории, достигнув значения почти 780 Гбит / с. Именно она стала причиной краткосрочного (около 30 минут) отключения 15% всего мирового интернета и ряда магистральных провайдеров.

Источником атак этого типа является сеть скомпрометированных устройств "умного дома" (IoT). При этом в большинстве случаев доступ к этим устройствам осуществлялся путем взлома стандартных паролей. Злоумышленники получали доступ к удаленному управлению, после чего атаковали.

"Особенностью этих атак является направленность непосредственно на инфраструктуру провайдеров. Следовательно, в случае ее успешной реализации функционирования всего национального сегмента сети интернет под угрозой", - пояснил заместитель секретаря СНБО, добавив, что только в Украине сейчас выявлено почти 10 тыс. устройств, которые могут использоваться для осуществления такой DDoS-атаки.

По словам С. Демедюк, такого количества вполне достаточно, чтобы отключить от сети на время атаки почти всю страну. При этом ситуация осложняется отсутствием средств скорого противодействия без потери части важных сервисов, включая передачу видеоконтента, интернет-телефонии и других.

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