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Espreso.tvОбществоВ РФ отреагировали на обвинения во вмешательстве в выборы в Великобритании

В РФ отреагировали на обвинения во вмешательстве в выборы в Великобритании

В МИД РФ заявили, что обвинения Британии в адрес России о вмешательстве в парламентские выборы 2019 являются нелогичными и ничем не обоснованными

Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает российский Интерфакс.

"Заявление (главы МИД Великобритании, - ред.) настолько туманно и противоречиво, что понять его практически невозможно", - сказала она.

"С одной стороны, доказательств нет, с другой стороны, речь идет о возможных некоторых мерах. Это взаимоисключающие вещи. Такое впечатление, что начинается новый виток тактики highly likely", - добавила Захарова.

Она обратила внимание на формулировку заявления главы британской дипломатии.

"Я посмотрела оригинал. Видимо, по опыту предыдущих лет британское правительство пришло к выводу, что срок highly likely больше использовать не имеет смысла. Британское правительство сегодня одарило нас новым "перлом" - теперь он звучит так: "почти точно". Этот термин приходит на замену highly likely, но тактика та же", - заявила Захарова.

Как сообщалось, глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Россия пыталась вмешаться в парламентские выборы 2019 г. путем незаконного получения секретных документов по планируемому соглашению о свободной торговле с Соединенными Штатами и распространению их в социальных сетях.

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