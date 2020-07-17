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Espreso.tvОбществоВ Одесской области на пяти пляжах обнаружили неудовлетворительное качество воды - главный санврач области

В Одесской области на пяти пляжах обнаружили неудовлетворительное качество воды - главный санврач области

Вода в море около двух пляжей Одессы и трех пляжей Затоки не соответствует санитарным нормам

Об этом сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, сообщает Укринформ .

"Пробы морской воды, исследованные специалистами лабораторного центра МЗ, свидетельствуют о неудовлетворительном качестве морской воды по состоянию на 17 июля у пляжей "Аркадия" и 16-й станции Большого Фонтана в Одессе и в рекреационной зоне поселка Затока, в частности, у пляжей "Центральный", "Солнечный" и "Лиманский", - отметил Гончаров.

По его словам, всего исследовано 93 пробы морской воды, взятые на пляжах Одесской области.

Также исследована вода на санитарно-химические показатели - все пробы соответствуют требованиям.

  • Центр общественного здоровья обнародовал перечень пляжей, на которых выявлены отклонения показателей качества воды.

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