В Одесской области на пяти пляжах обнаружили неудовлетворительное качество воды - главный санврач области
Об этом сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, сообщает Укринформ .
"Пробы морской воды, исследованные специалистами лабораторного центра МЗ, свидетельствуют о неудовлетворительном качестве морской воды по состоянию на 17 июля у пляжей "Аркадия" и 16-й станции Большого Фонтана в Одессе и в рекреационной зоне поселка Затока, в частности, у пляжей "Центральный", "Солнечный" и "Лиманский", - отметил Гончаров.
По его словам, всего исследовано 93 пробы морской воды, взятые на пляжах Одесской области.
Также исследована вода на санитарно-химические показатели - все пробы соответствуют требованиям.
- Центр общественного здоровья обнародовал перечень пляжей, на которых выявлены отклонения показателей качества воды.
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