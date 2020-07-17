В Одессе водитель избил двух патрульных из-за сообщения о нарушении

17 июля, 2020, 12:17

Водитель на Ланосе врезался в дорожный знак, после сообщения патрульных о нарушении он побил полицейских и пытался убежать

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области.

"Водитель Daewoo Lanos набросился на членов экипажа патрульной полиции и нанес им повреждения в виде ушиба головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмы, после того как въехал на улице Маразлиевской в дорожный знак и был проинформирован о привлечении к ответственности. Правонарушитель попытался скрыться с места происшествия, но полицейские его задержали и вызвали следственно-оперативную группу. Травмированным правоохранителям была оказана медицинская помощь, правонарушителя же доставили в территориальный отдел полиции ", - говорится в сообщении.

За нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение дорожного знака, на мужчину составили протокол по ст. 124 КУоАП, санкция которой предусматривает наложение штрафа в размере двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение водительских прав на срок от шести месяцев до одного года.

По факту насилия в отношении работников правоохранительного органа полицейские начали производство по ч. 2 ст. 345 УК, которая предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Решается вопрос о задержании фигуранта в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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