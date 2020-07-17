 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ мире зафиксировали новый антирекорд случаев COVID-19 за сутки

В мире зафиксировали новый антирекорд случаев COVID-19 за сутки


фото: Reuters
16 июля во мире зарегистрировали 248 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом, что стало рекордным числом суточной заболеваемости

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers .

За это время в США подтвердили 73 тыс. новых больных, в Бразилии - почти 44 тыс., в Индии - 35,5 тыс., в Южной Африке - более 13 тыс., в Колумбии - 8 тыс., в России - 6, 4 тыс., в Мексике - более 6 тыс.

В этот же день от осложнений коронавируса умерли 5736 человек. В частности, в Бразилии зафиксировали 1299 смертей, в США - 962, в Индии - 680, в Мексике - 579, в Южной Африке - 216.

За время пандемии зарегистрировали 13 млн 937 тыс. случаев заражения, из которых почти 592 тыс. - летальные. Сейчас вылечились 8 млн 268 тыс. больных.

null

  • Напомним, ранее ВОЗ зафиксировала более 230 тыс. заражений в мире за сутки, что стало рекордным числом суточной заболеваемости.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 июля, 2020 пятница

больше новостей

17 июля, 2020 пятница

16 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать