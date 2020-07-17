В мире зафиксировали новый антирекорд случаев COVID-19 за сутки

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers .

За это время в США подтвердили 73 тыс. новых больных, в Бразилии - почти 44 тыс., в Индии - 35,5 тыс., в Южной Африке - более 13 тыс., в Колумбии - 8 тыс., в России - 6, 4 тыс., в Мексике - более 6 тыс.

В этот же день от осложнений коронавируса умерли 5736 человек. В частности, в Бразилии зафиксировали 1299 смертей, в США - 962, в Индии - 680, в Мексике - 579, в Южной Африке - 216.

За время пандемии зарегистрировали 13 млн 937 тыс. случаев заражения, из которых почти 592 тыс. - летальные. Сейчас вылечились 8 млн 268 тыс. больных.

Напомним, ранее ВОЗ зафиксировала более 230 тыс. заражений в мире за сутки, что стало рекордным числом суточной заболеваемости.

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