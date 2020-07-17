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Espreso.tvОбществоВ Луцке на карантин закрыли стоматологическую клинику: у одного из работников обнаружили коронавирус

В Луцке на карантин закрыли стоматологическую клинику: у одного из работников обнаружили коронавирус

В Луцке у врача городской стоматологической клиники подтвердили коронавирус. Клинику закрыли на карантин

Об этом сообщила директор учреждения Светлана Черныш, передают Волынские новости .

По словам Черныш, стоматологическую клинику закрыли на дезинфекцию до 20 июля, поскольку у одного из стоматологов обнаружили и лабораторно подтвердили коронавирус.

"До сих пор в поликлинике провели все мероприятия дезинфекции. Протестировали других работников стоматологии. К счастью, результаты тестов на COVID-19 у всех отрицательные. Все врачи, которые были в контакте с больным, на самоизоляции. Проводим эпидемиологическое расследование о причине болезни в медика, поскольку, учитывая форму и спецодежду, в которой работают наши врачи, вероятность заражения от пациента очень и очень мала ", - отметила она.

В то же время, Черныш сообщила, что с 20 июля стоматология будет работать в обычном режиме.

"Кабинет врача, у которого обнаружили COVID-19, закрыт. Остальные стоматологи будут работать в обычном режиме, поскольку результаты тестов у всех отрицательные", - отметила медик.

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