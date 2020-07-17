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Espreso.tvОбществоВ Киеве избили журналиста, среди участников конфликта - полицейский

В Киеве избили журналиста, среди участников конфликта - полицейский

Вечером 16 июля в Киеве неизвестный совершил нападение на журналиста

Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.

Поступило сообщение о конфликте с неизвестными на проспекте Свободы. На место происшествия отправили экипаж патрульной полиции.

Правоохранители установили, что между заявителем и компанией мужчин произошел конфликт, в ходе которого один из них ударил представителя СМИ.

Сейчас правоохранители устанавливают всех участников конфликта. Один из участников инцидента оказался работником полиции.

По поручению руководителя столичной полиции Андрея Крищенко, по данному факту назначена служебная проверка. На время проведения полицейский отстранен от исполнения обязанностей.

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