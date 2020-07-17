В Киеве провели более 50 обысков у команды "смотрящего" Комарницкого, - Лерос

17 июля, 2020, 19:06

По словам нардепа Гео Лероса, правоохранители проводят обыски у команды Дениса Комарницкого

Об этом нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос написал в Facebook.

"Если в Киеве "смотрящих" от Офиса президента нет, то от кого они?!! Сегодня состоялось более 50 обысков у команды Комарницкого, которая распилила столичный бюджет на 16 млрд грн, украла не сотни, а тысячи гектар киевской земли и десятки городских зданий ", - заявил нардеп.

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Справка: Денис Комарницкий член команды Леонида Черновецкого. В 2011 году соглава фракции Блока Черновецкого в Киевсовете Денис Комарницкий был задержан за разбойное нападение . 8 апреля 2011 года, в помещении Киевской мэрии СБУ задержала Дениса Комарницкого. В декабре 2012 года Шевченковский райсуд Киева приговорил экс-соглаву депутатской фракции Блок Леонида Черновецкого в Киевсовете, депутата Киевсовета Дениса Комарницкого к двум годам условно. Суд признал Комарницкого виновным в том, что он вместе с двумя соучастниками 2 августа 2005 года в помещении бюро технической инвентаризации в Киеве побил адвоката Гранцева, отобрав у него чемодан с $ 20 тыс.

Ранее журналисты bihus.info писали, что экс-депутат Киевсовета и соратник Леонида Черновецкого, а ныне так называемый "смотрящий" по Киеву Денис Комарницкий в 2017 году договорился с менеджером беглого министра Александра Клименко о выводе из-под ареста и последующей продажи ряда объектов в Конча-Заспе. Об этом свидетельствуют документы, которые скорее всего содержались на компьютере юриста Комарницкого, копию которого журналистам передал народный депутат Гео Лерос.

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