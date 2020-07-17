В Киеве на входе в метро "Шулявская" прогремел взрыв, есть пострадавший

17 июля, 2020, 21:33

В пятницу, 17 июля, возле станции метро "Шулявская" взорвалось неизвестное устройство

Об этом сообщает в Telegram КГГА.

Взрывное устройство сработало в 20:08 в емкости для мусора у входа на станцию. В результате взрыва один прохожий получил травму ноги, ему оказали медицинскую помощь.

Кроме того, взрыв повредил окна на станции метро.

По состоянию на 21:15 станция продолжала работу, метро работает в обычном режиме.

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