В Киеве на входе в метро "Шулявская" прогремел взрыв, есть пострадавший
17 июля, 2020, 21:33
В пятницу, 17 июля, возле станции метро "Шулявская" взорвалось неизвестное устройство
Об этом сообщает в Telegram КГГА.
Взрывное устройство сработало в 20:08 в емкости для мусора у входа на станцию. В результате взрыва один прохожий получил травму ноги, ему оказали медицинскую помощь.
Кроме того, взрыв повредил окна на станции метро.
По состоянию на 21:15 станция продолжала работу, метро работает в обычном режиме.
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