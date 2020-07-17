В Харькове гражданин Иордании выпрыгнул из окна гостиницы во время пожара и разбился
17 июля, 2020, 22:52
Гражданин Иордании выпрыгнул из окна гостиничного номера, расположенного на 4-м этаже, от травм он скончался в скорой
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской нацполиции.
Информация о происшествии поступила 17 июля около 18:00.
Предварительно установлено, что в номере отеля произошло возгорание вещей мужчины и кровати. В результате пожара иностранец выпрыгнул.
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