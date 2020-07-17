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Espreso.tvОбществоВ Харькове гражданин Иордании выпрыгнул из окна гостиницы во время пожара и разбился

В Харькове гражданин Иордании выпрыгнул из окна гостиницы во время пожара и разбился

Гражданин Иордании выпрыгнул из окна гостиничного номера, расположенного на 4-м этаже, от травм он скончался в скорой

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской нацполиции.

Информация о происшествии поступила 17 июля около 18:00.

Предварительно установлено, что в номере отеля произошло возгорание вещей мужчины и кровати. В результате пожара иностранец выпрыгнул.

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