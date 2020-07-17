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Espreso.tvОбществоВ Донецкой области коронавирус обнаружили у работника ОГА

В Донецкой области коронавирус обнаружили у работника ОГА

За минувшие сутки в Донецкой области обнаружили четыре новых случая COVID-19, среди инфицированных - работник Донецкой областной государственной администрации

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook.

"Среди инфицированных - работник Донецкой областной государственной администрации. Он, а также лица, которые с ним контактировали, отправлены на самоизоляцию. Все сотрудники ОГА пройдут ПЦР-тестирование", - отметил Кириленко.

Одна из инфицированных - 58-летняя жительница Славянска. Кроме того, вирус подтвердился у трех краматорцев - 41-летней женщины и двух мужчин - 34 и 63 лет.

По состоянию на вечер 16 июля на Донетчине коронавирус обнаружили у 780 человек.

Четыре новых случая коронавирусной болезни лабораторно подтвердили в Донецкой области сегодня, 16 июля. Наличие вируса ...

Опубликовано Павлом Кириленко четвергом, 16 июля 2020

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