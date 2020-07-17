Усик показал необычную тренировку с Ломаченко

17 июля, 2020, 13:45

Украинский боксер Александр Усик выложил фото с совместной тренировки с Василием Ломаченко на байдарках

Фотографию Усик обнародовал в Instagram.

"Утренняя тренировка", -пидписав боксер совместное фото с Ломаченко.

Сейчас Александр Усик готовится ко второму бою в супертяжелом весе против британца Дерека Чисоры. Ломаченко ведет подготовку к поединку за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) с американцем Теофимо Лопесом.

Даты обоих боев, которые должны состояться осенью, пока не утверждены.

15 июля Дерек Чисора заявил, что не хочет проводить бой с украинцем Александром Усиком при пустых трибунах.

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