Усик показал необычную тренировку с Ломаченко
17 июля, 2020, 13:45
Украинский боксер Александр Усик выложил фото с совместной тренировки с Василием Ломаченко на байдарках
Фотографию Усик обнародовал в Instagram.
"Утренняя тренировка", -пидписав боксер совместное фото с Ломаченко.
Сейчас Александр Усик готовится ко второму бою в супертяжелом весе против британца Дерека Чисоры. Ломаченко ведет подготовку к поединку за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) с американцем Теофимо Лопесом.
Даты обоих боев, которые должны состояться осенью, пока не утверждены.
- 15 июля Дерек Чисора заявил, что не хочет проводить бой с украинцем Александром Усиком при пустых трибунах.
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