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Espreso.tvСпортУсик показал необычную тренировку с Ломаченко

Усик показал необычную тренировку с Ломаченко


фото: Instagram
Украинский боксер Александр Усик выложил фото с совместной тренировки с Василием Ломаченко на байдарках

Фотографию Усик обнародовал в Instagram.

"Утренняя тренировка", -пидписав боксер совместное фото с Ломаченко.

Сейчас Александр Усик готовится ко второму бою в супертяжелом весе против британца Дерека Чисоры. Ломаченко ведет подготовку к поединку за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) с американцем Теофимо Лопесом.

Даты обоих боев, которые должны состояться осенью, пока не утверждены.

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