Умер экс-футболист "Динамо" Владимир Лозинский

17 июля, 2020, 10:01

На 66-м году жизни скончался бывший футболист киевского "Динамо" Владимир Лозинский

Об этом сообщает сборная Украины среди ветеранов в facebook.

Владимир Лозинский умер после продолжительной болезни.

"В 1970-1980-х годах Владимир Лозинский был незаменимым и одним из самых ярких игроков киевского "Динамо", многократным чемпионом и обладателем Кубка СССР, игроком сборной СССР. Надежный и высококвалифицированный, настоящий боец, преданный на 100% родной команде и любимому делу" , - говорится в сообщении.

Лозинский выступал за "Динамо" с 1975 по 1984 год. За этот период он трижды становился чемпионом СССР и дважды выигрывал Кубок страны. Провел четыре матча в составе сборной СССР.

Лозинский тренировал "Кремень", "ЦСКА," Ворсклу "и сборную Украины среди ветеранов.

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