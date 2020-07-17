Украинские миротворцы могут вернуться в Боснию, присоединившись к миссии ЕС, - обозреватель

Об этом Еспресо.TV сообщила основательница проекта "Балканский обозреватель" Наталья Ищенко.

По ее словам, если эта информация получит подтверждение из официальных источников, это будет означать новый уровень взаимодействия Украины с Евросоюзом по вопросам безопасности и новый миротворческий опыт для наших силовых структур.

Хотя в Боснии уже 25 лет нет боевых действий, ситуация не является полностью урегулированной. Страна до сих пор живет по правилам мирного Дейтонского соглашения, соблюдение которого и должны обеспечить миротворцы.

"Во время войны украинский миротворческий контингент в Боснии и Герцеговине зарекомендовал себя очень положительно. Теперь есть шанс проявить себя и в мирное время, наладив эффективное сотрудничество с ЕС, командованием EUFOR, властью и местными жителями - среди которых, надо отметить, немало есть и этнических украинцев", - отметила Ищенко.