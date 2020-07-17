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Espreso.tvОбществоУкраинские миротворцы могут вернуться в Боснию, присоединившись к миссии ЕС, - обозреватель

Украинские миротворцы могут вернуться в Боснию, присоединившись к миссии ЕС, - обозреватель

Украинские миротворцы, после 20-летнего перерыва, могут вернуться в Боснию и Герцеговину, присоединившись к миротворческой миссии Европейского Союза в Боснии и Герцеговине EUFOR Althea

Об этом Еспресо.TV сообщила основательница проекта "Балканский обозреватель" Наталья Ищенко.

По ее словам, если эта информация получит подтверждение из официальных источников, это будет означать новый уровень взаимодействия Украины с Евросоюзом по вопросам безопасности и новый миротворческий опыт для наших силовых структур.

Хотя в Боснии уже 25 лет нет боевых действий, ситуация не является полностью урегулированной. Страна до сих пор живет по правилам мирного Дейтонского соглашения, соблюдение которого и должны обеспечить миротворцы.

"Во время войны украинский миротворческий контингент в Боснии и Герцеговине зарекомендовал себя очень положительно. Теперь есть шанс проявить себя и в мирное время, наладив эффективное сотрудничество с ЕС, командованием EUFOR, властью и местными жителями - среди которых, надо отметить, немало есть и этнических украинцев", - отметила Ищенко.

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