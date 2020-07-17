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Espreso.tvОбществоУкраиноязычная женщина и "слуга народа": Верещук назвала свои преимущества на выборах на пост мэра Киева

Украиноязычная женщина и "слуга народа": Верещук назвала свои преимущества на выборах на пост мэра Киева


фото: УНІАН
Нардеп фракции "Слуга народа" Ирина Верещук рассказала, какие имеет преимущества перед другими кандидатами на пост мэра столицы

Об этом она заявила в комментарии Радио Свобода.

"Не без того, что я - женщина и это тоже добавляет. Я всегда выступала за то, чтобы голосовали как можно больше женщин в теробщинах, женщин в главы городских советов ... Наше преимущество, как кандидата от "Слуги народа", является бесспорным и очевидным, потому что и президент, и правительство, и монобольшинство в парламенте будут от одной партии. Это беспрецедентно, такого еще в истории Украины не было. Представьте себе, глава Киева от "Слуги народа", насколько это, так сказать, короткая тропа и к президенту, и к правительству, и к тем изменениям, которые нужно провести в Киевском горсовете и на законодательном уровне. Киеву нужны государственные программы. Как вы думаете, кому отдадут предпочтение, когда решать (кому предоставлять госпрограмму - ред.) при равных условиях , представителю от "Слуги народа" или иным кандидатам, или действующему мэру Кличко? ", - подчеркнула Верещук.

Нардеп также назвала три "П", которые она планирует продемонстрировать киевлянам: "порядок, порядок в финансах и порядок на улицах".

"Я украиноязычная. Я украинка. Я с украиноязычной среды. Меня воспитала Украины. То есть, я действительно пропитана украинской культурой, на украинском языке, но центристская. Я никогда не буду нападать на тех людей, которые имеют другие взгляды. Я могу сделать так, чтобы комфортно было всем ", - отметила Верещук.

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