Украинцы не позволят пророссийским политикам посягать на государственный язык, - Княжицкий

Об этом он сказал во время акции против русификации образования на площади Конституции возле Верховной Рады, передает Еспресо.TV.

"Сегодня действительно символический день. Сегодня 30 лет с принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. И знаете, получилось так, что все 30 лет не давали украинскому народу принять важные законы. Мы не имели до прошлого года закона об украинском языке, был в 1989 году так называемый закон о языках, но это был первый закон об украинском языке, принятый во времена украинской независимости, принятый накануне очень тяжелых времен. Он вступил в силу в этот день ровно год назад ", - сказал он.

Также Княжицкий отметил, что украинский язык на улицах всех городов - это будущее Украины.

"Мы так действовать не будем. Мы заботимся о национальных меньшинствах, мы защитим каждый язык меньшинства, но мы сделаем так, чтобы украинский язык в украинском государстве употреблялся на каждой улице, в каждой школе, в каждом магазине - и во Львове, и в Харькове, и в Донецке, и в Луганске, и в Одессе, потому что это наш язык, это наше государство и это наше будущее", - добавил народный депутат.

Княжицкий заявил, что украинцы не позволят никаким пророссийским политикам посягать на государственный язык.

"Мы точно найдем в себе силы, чтобы накануне тех вызовов, которые есть, не бороться друг против друга, а вместе бороться с тем нашествием антиукраинских сил, всех этих "ОПЗЖ", всех этих полупродажных "слуг", всех этих "бужанских", поэтому что это наша страна, это наша Украина, и мы обязательно победим", - сказал народный депутат.

Напомним, 17 июня гуманитарный комитет Рады не поддержал законопроект №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу обучения на государственном языке в учебных заведениях" авторства "Слуги народа" Максима Бужанского, что позволяет обучение в школах не на государственном языке.

Разумков поддержал рассмотрение законопроекта Бужанского об отмене изучения предметов на украинском в школах.

Украинцев призвали под Верховную Раду на митинг против законопроекту Бужанского.

16 июля тысячи людей пришли на митинг у здания Верховной Рады , чтобы выразить протест против законопроекта Бужанского.

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