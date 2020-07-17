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Espreso.tvОбществоУкраинцы не позволят пророссийским политикам посягать на государственный язык, - Княжицкий

Украинцы не позволят пророссийским политикам посягать на государственный язык, - Княжицкий

Народный депутат фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий заявил, что пророссийские силы препятствовали защите украинского государственного языка весь период независимости нашего государства

Об этом он сказал во время акции против русификации образования на площади Конституции возле Верховной Рады, передает Еспресо.TV.

"Сегодня действительно символический день. Сегодня 30 лет с принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. И знаете, получилось так, что все 30 лет не давали украинскому народу принять важные законы. Мы не имели до прошлого года закона об украинском языке, был в 1989 году так называемый закон о языках, но это был первый закон об украинском языке, принятый во времена украинской независимости, принятый накануне очень тяжелых времен. Он вступил в силу в этот день ровно год назад ", - сказал он.

Также Княжицкий отметил, что украинский язык на улицах всех городов - это будущее Украины.

"Мы так действовать не будем. Мы заботимся о национальных меньшинствах, мы защитим каждый язык меньшинства, но мы сделаем так, чтобы украинский язык в украинском государстве употреблялся на каждой улице, в каждой школе, в каждом магазине - и во Львове, и в Харькове, и в Донецке, и в Луганске, и в Одессе, потому что это наш язык, это наше государство и это наше будущее", - добавил народный депутат.

Княжицкий заявил, что украинцы не позволят никаким пророссийским политикам посягать на государственный язык.

"Мы точно найдем в себе силы, чтобы накануне тех вызовов, которые есть, не бороться друг против друга, а вместе бороться с тем нашествием антиукраинских сил, всех этих "ОПЗЖ", всех этих полупродажных "слуг", всех этих "бужанских", поэтому что это наша страна, это наша Украина, и мы обязательно победим", - сказал народный депутат.

  • Напомним, 17 июня гуманитарный комитет Рады не поддержал законопроект №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу обучения на государственном языке в учебных заведениях" авторства "Слуги народа" Максима Бужанского, что позволяет обучение в школах не на государственном языке.
  • Разумков поддержал рассмотрение законопроекта Бужанского об отмене изучения предметов на украинском в школах.
  • Украинцев призвали под Верховную Раду на митинг против законопроекту Бужанского.
  • 16 июля тысячи людей пришли на митинг у здания Верховной Рады , чтобы выразить протест против законопроекта Бужанского.

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