Третий человек в мире полностью излечился от ВИЧ
17 июля, 2020, 16:39
Исследователи из Университета Сан-Паулу в Бразилии заявили, что третий человек в мире полностью излечился от ВИЧ
Впервые такой результат дало лечение одними медпрепаратами, сообщает Бабель.
Ремиссия длится уже более года, однако ученые не спешат радоваться - они не уверены, что пациент выздоровел именно благодаря препаратам, а результат еще должны подтвердить независимые лаборатории.
До этого два человека побороли болезнь благодаря пересадке стволовых клеток. Однако этот метод пока тоже нельзя считать "лекарством от ВИЧ".
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