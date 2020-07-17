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Espreso.tvОбществоТретий человек в мире полностью излечился от ВИЧ

Третий человек в мире полностью излечился от ВИЧ

Исследователи из Университета Сан-Паулу в Бразилии заявили, что третий человек в мире полностью излечился от ВИЧ

Впервые такой результат дало лечение одними медпрепаратами, сообщает Бабель.

Ремиссия длится уже более года, однако ученые не спешат радоваться - они не уверены, что пациент выздоровел именно благодаря препаратам, а результат еще должны подтвердить независимые лаборатории.

До этого два человека побороли болезнь благодаря пересадке стволовых клеток. Однако этот метод пока тоже нельзя считать "лекарством от ВИЧ".

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