Тепло и дожди на Западе и Севере: синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде на выходные

17 июля, 2020

На выходных в Украине ожидается до + 25 ... + 32 ° C

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .

"На выходных, что перед нами, дожди с грозами охватят всю западную часть Украины. Дожди могут переходить в ливни, быть с градом и шквалами", - отметила синоптик.

Также осадки 18-19 июля могут распространяться в Житомирской, Винницкой, Киевской областей, периодические, локальные.

На остальной территории Украины в субботу-воскресенье будет преобладать сухая погода.

18-го июля вероятность местных дождей с грозами вдоль полосы Харьковщина-Полтавщина к Кропивницкому.

Ветер будет с востока, небольшой или умеренный.

"Температура воздуха обещает быть комфортной, днем в пределах + 25 ... + 29 ° C, на юге до + 29 ... + 32 ° C, в западных областях дожди освежать воздух на 2-4 ° C", - отметила госпожа Диденко.

В Киеве субботу и воскресенье ожидаются солнечными. Температура воздуха около + 27 ... + 28 ° C. Небольшие по масштабу дожди могут пройти в столице в отдельных районах.

