 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСоглашение о продаже гостиницы Днепр не заключат, если покупатель имеет российский капитал, - Сенниченко

Соглашение о продаже гостиницы Днепр не заключат, если покупатель имеет российский капитал, - Сенниченко

В Фонде госимущества заверили, что направили запросы о компании, которая выиграла аукцион по покупке гостиницы "Днепр" в центре Киева, в правоохранительные и другие государственные органы

Об этом заявил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко в Facebook.

Сенниченко заметил, что законом прямо запрещено инвестировать в украинские активы деньги, имеющие российское происхождение.

"Понятно, что и сам инвестор не может быть из страны-агрессора. Соответственно, инвестор, который выиграл аукцион, может получить в собственность отель "Днепр" не раньше, чем пройдет проверку на соответствие требованиям законодательства, которые четко ограничивают, кто может подписать договор с государством (статья 8 Закона "О приватизации государственного и коммунального имущества", кстати, очень интересная - рекомендую). Это прозрачная пошаговая процедура, которую Фонд госимущества соблюдает неукоснительно ", - отметил он.

"Чтобы выяснить происхождение его средств, Фонд государственного имущества Украины направил соответствующие запросы в правоохранительные и другие государственные органы. После тщательной проверки данных с открытых и закрытых источников, эти органы предоставят нам свои выводы относительно происхождения инвестиционного капитала. Опираясь на выводы компетентных структур, мы принимаем решение: подписывать договор купли-продажи с победителем аукциона или не подписывать. Сомнительный, из оффшорных зон с непрозрачной структурой собственности и российский капитал не могут участвовать в украинской приватизации. Так же принадлежность к списку FATF или ложная информация, представленная участником, - основа для отказа", - подчеркнул Сенниченко.

Читайте также: Столичную гостиницу "Днепр" приватизировали за более 1,1 млрд грн

"В случае, если выяснится, что победитель аукциона - русский, или же его капитал имеет российское или любое другое сомнительное происхождение, Фонд госимущества не заключит с ним договор купли продажи", - заверил глава Фонда госимущества.

"Это наше право и обязанность: не допускать российского и сомнительного капитала в приватизированные государственные предприятия. Согласно процедуре, победителем аукциона будет признан участник, который показал второй результат, то есть предложил наивысшую сумму, не считая "забракованного" в ходе проверки участника. К новому победителю аукциона будет применена аналогичная процедура проверки на добропорядочность", - добавил он.

Независимо от результатов проверки, залог за участие в аукционе в сумме 10% от стартовой цены актива участникам не возвращается. В конкретном случае с гостиницей "Днепр": если окажется, что к его покупке как-то причастны россияне или объекты других запретов, то в активе им откажут, но больше 8 млн гривен внесенного ими залога в любом случае останутся в государственной казне. Неплохое наказание за дерзость;)

Более того. Фонд госимущества внес предложение увеличить сумму залога за участие в аукционе с 10% до 30% от первоначальной стоимости объекта. Вместе с Prozorro мы написали проект соответствующего постановления Кабмина. Эта инициатива позволит обезопасить государство от непорядочного инвестора, российского инвестора и от желания нечестных дельцов всевозможными способами пролезть в аукционы

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 июля, 2020 пятница

больше новостей

17 июля, 2020 пятница

16 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать