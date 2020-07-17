Соглашение о продаже гостиницы Днепр не заключат, если покупатель имеет российский капитал, - Сенниченко

Об этом заявил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко в Facebook.

Сенниченко заметил, что законом прямо запрещено инвестировать в украинские активы деньги, имеющие российское происхождение.

"Понятно, что и сам инвестор не может быть из страны-агрессора. Соответственно, инвестор, который выиграл аукцион, может получить в собственность отель "Днепр" не раньше, чем пройдет проверку на соответствие требованиям законодательства, которые четко ограничивают, кто может подписать договор с государством (статья 8 Закона "О приватизации государственного и коммунального имущества", кстати, очень интересная - рекомендую). Это прозрачная пошаговая процедура, которую Фонд госимущества соблюдает неукоснительно ", - отметил он.

"Чтобы выяснить происхождение его средств, Фонд государственного имущества Украины направил соответствующие запросы в правоохранительные и другие государственные органы. После тщательной проверки данных с открытых и закрытых источников, эти органы предоставят нам свои выводы относительно происхождения инвестиционного капитала. Опираясь на выводы компетентных структур, мы принимаем решение: подписывать договор купли-продажи с победителем аукциона или не подписывать. Сомнительный, из оффшорных зон с непрозрачной структурой собственности и российский капитал не могут участвовать в украинской приватизации. Так же принадлежность к списку FATF или ложная информация, представленная участником, - основа для отказа", - подчеркнул Сенниченко.

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"В случае, если выяснится, что победитель аукциона - русский, или же его капитал имеет российское или любое другое сомнительное происхождение, Фонд госимущества не заключит с ним договор купли продажи", - заверил глава Фонда госимущества.

"Это наше право и обязанность: не допускать российского и сомнительного капитала в приватизированные государственные предприятия. Согласно процедуре, победителем аукциона будет признан участник, который показал второй результат, то есть предложил наивысшую сумму, не считая "забракованного" в ходе проверки участника. К новому победителю аукциона будет применена аналогичная процедура проверки на добропорядочность", - добавил он.

Независимо от результатов проверки, залог за участие в аукционе в сумме 10% от стартовой цены актива участникам не возвращается. В конкретном случае с гостиницей "Днепр": если окажется, что к его покупке как-то причастны россияне или объекты других запретов, то в активе им откажут, но больше 8 млн гривен внесенного ими залога в любом случае останутся в государственной казне. Неплохое наказание за дерзость;)

Более того. Фонд госимущества внес предложение увеличить сумму залога за участие в аукционе с 10% до 30% от первоначальной стоимости объекта. Вместе с Prozorro мы написали проект соответствующего постановления Кабмина. Эта инициатива позволит обезопасить государство от непорядочного инвестора, российского инвестора и от желания нечестных дельцов всевозможными способами пролезть в аукционы