Шкарлет: МОН рассматривает три сценария начала учебного года
Об этом сообщил и.о. министра Сергей Шкарлет, передает пресс- служба МОН.
"И.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет в пределах рабочего визита в Черниговской области встретился с руководством областной администрации, руководителями учреждений общего среднего, специального перед высшими, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования. Во время встречи он рассказал о трех возможных сценариях начала нового учебного года ", - говорится в сообщении.
Шкарлет отметил, что учебный год для большинства учащихся начнется традиционно: дети пойдут в школу 1 сентября.
"Совместно с МЗ мы осуществляем мониторинг эпидемиологической ситуации в каждом регионе и разрабатываем возможные сценарии. В ближайшее время будут внедрены соответствующие алгоритмы, о чем МОН предоставит подробные разъяснения. Также не исключено, что учебный процесс может происходить в смешанной форме", - подчеркнул он .
Шакрлет отметил, что учебный год в Украине начнется согласно одному из трех сценариев, а решение об избрании сценария, по которому будет происходить обучение, будут определять региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в зависимости от особенностей эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.
В частности, первый вариант - низкий уровень заболеваемости, посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме; второй - высокий уровень заболеваемости, образовательный процесс обеспечивается дистанционно; третий (наиболее вероятный) - средний уровень заболеваемости, образовательный процесс обеспечивается и дистанционно, и в учебных заведениях с соблюдением правил дистанцирования и гигиены.
- Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав и МОН представят правила , по которым пройдет новый учебный год.
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