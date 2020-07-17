Шкарлет: МОН рассматривает три сценария начала учебного года

17 июля, 2020, 18:54

В Министерстве образования и науки назвали три возможных сценария начала учебного года

Об этом сообщил и.о. министра Сергей Шкарлет, передает пресс- служба МОН.

"И.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет в пределах рабочего визита в Черниговской области встретился с руководством областной администрации, руководителями учреждений общего среднего, специального перед высшими, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования. Во время встречи он рассказал о трех возможных сценариях начала нового учебного года ", - говорится в сообщении.

Шкарлет отметил, что учебный год для большинства учащихся начнется традиционно: дети пойдут в школу 1 сентября.

"Совместно с МЗ мы осуществляем мониторинг эпидемиологической ситуации в каждом регионе и разрабатываем возможные сценарии. В ближайшее время будут внедрены соответствующие алгоритмы, о чем МОН предоставит подробные разъяснения. Также не исключено, что учебный процесс может происходить в смешанной форме", - подчеркнул он .

Шакрлет отметил, что учебный год в Украине начнется согласно одному из трех сценариев, а решение об избрании сценария, по которому будет происходить обучение, будут определять региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в зависимости от особенностей эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

В частности, первый вариант - низкий уровень заболеваемости, посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме; второй - высокий уровень заболеваемости, образовательный процесс обеспечивается дистанционно; третий (наиболее вероятный) - средний уровень заболеваемости, образовательный процесс обеспечивается и дистанционно, и в учебных заведениях с соблюдением правил дистанцирования и гигиены.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав и МОН представят правила , по которым пройдет новый учебный год.

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