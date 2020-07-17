СБУ задержала одного из ключевых организаторов "референдума" в Луганской области
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным следствия, злоумышленник является бывшим украинским чиновником, который возглавлял управление транспорта Луганского горсовета.
Весной 2014 года он присоединился к террористам и стал активным участником антиукраинских митингов.
Предатель получил должность так называемого "главы координационного народного совета Луганской области".
Он принимал активное участие в организации и проведении "референдума" 2014 года о создании псевдоутворення "ЛНР".
В течение нескольких лет бывший чиновник пытался заниматься бизнесом в ОРЛО.
Однако впоследствии он решил получить загранпаспорт, приобрести недвижимость и легализоваться на контролируемой правительством территории Украины. В ходе операции сотрудники СБУ установили местонахождение злоумышленника в Северодонецке.
Фигуранту сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Сообщнику оккупантов грозит до 10 лет лишения свободы.
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