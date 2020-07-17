СБУ задержала одного из ключевых организаторов "референдума" в Луганской области

17 июля, 2020, 20:25

В Северодонецке Луганской области Служба безопасности задержала одного из ключевых организаторов так называемого "референдума" по созданию "ЛНР"

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, злоумышленник является бывшим украинским чиновником, который возглавлял управление транспорта Луганского горсовета.

Весной 2014 года он присоединился к террористам и стал активным участником антиукраинских митингов.

Предатель получил должность так называемого "главы координационного народного совета Луганской области".

Он принимал активное участие в организации и проведении "референдума" 2014 года о создании псевдоутворення "ЛНР".

В течение нескольких лет бывший чиновник пытался заниматься бизнесом в ОРЛО.

Однако впоследствии он решил получить загранпаспорт, приобрести недвижимость и легализоваться на контролируемой правительством территории Украины. В ходе операции сотрудники СБУ установили местонахождение злоумышленника в Северодонецке.

Фигуранту сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Сообщнику оккупантов грозит до 10 лет лишения свободы.