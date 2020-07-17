Самборского мэра из Львовщины оштрафовали за нарушение карантина. Санкции применили и ко всему горотделу образования

17 июля, 2020, 12:42

Освящение нового здания госучреждения устроили без масок и социальной дистанции

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.Захид.

В Самборе Львовской области во время торжественного открытия и освящения нового здания городского отдела образования грубо нарушили требования карантинного режима. Весь персонал учреждения, а также гости праздника, среди которых присутствовал и городской председатель Юрий Гамар, проигнорировал использование защитных масок и придерживание социальной дистанции.

Фото, которое затем выложили в соцсети, стало для местной полиции причиной проверки.

Сотрудники Самборского отдела НПУ выяснили, что во время мероприятия присутствующие действительно собрались в закрытом помещении без соблюдения других карантинных ограничений.

На организатора мероприятия - руководителя отдела образования Самборского городского совета и председателя горсовета полицейские составили протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст.44-3 (нарушение правил карантина людей) КоАП. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых доходов граждан, а на должностных лиц - от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, - сообщила пресс-служба полиции Львовской области.