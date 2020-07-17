С октября в Киеве планируют запустить оплату банковскими карточками за проезд, - Кличко
17 июля, 2020, 13:33
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что до октября в Киеве планируют сертифицировать валидаторы для расчета за проезд в транспорте банковскими карточками
Об этом он заявил на онлайн-брифинге 17 июля.
По словам Кличко, к октябрю "Ощадбанк" завершит сертификацию и пассажиры смогут полностью оплачивать проезд в наземном транспорте банковскими картами.
- Напомним, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий анонсировал запуск единого электронного билета для метро и железнодорожного транспорта в Киеве.
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