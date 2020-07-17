Россия по приказу Путина начала внезапную проверку войск на границе с Украиной
Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу с Украиной, сообщает ТАСС.
Западный округ охватывает северо-восточную границу Украины, Южный - территорию временно оккупированного Крыма.
"Согласно решению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации проводится внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов", - сообщил Шойгу.
По его словам, проверка нужна для "оценки способности ВС обеспечить военную безопасность на юго-западе России, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера, и подготовки к стратегическим командно-штабным учениям "Кавказ-2020".
Российский министр добавил, что в ходе внезапной проверки предусмотрено проведение 56 тактических учений.
Несколькими часами ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что подготовку Российской Федерации к наступлению со стороны оккупированного Крыма не фиксируют.
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