РФ проводит в ОРДЛО ротацию офицеров и увеличивает количество рядовых оккупантов, много новоприбывших больные COVID-19 - разведка

17 июля, 2020, 16:01

На оккупированный Донбасс прибывают наемники из России, инфицированные коронавирусом

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные разведки.

Оккупанты с начала недели проводят ротацию кадровых российских офицеров и рядовых бойцов в ОРДЛО.

По данным украинской разведки, количество оккупантов, которые прибывают с территории России, возросло.

Вместе с тем, 10% из числа прибывших были изолированы на карантин в связи с обнаружением у них COVID-19.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3208747