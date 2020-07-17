РФ проводит в ОРДЛО ротацию офицеров и увеличивает количество рядовых оккупантов, много новоприбывших больные COVID-19 - разведка
17 июля, 2020, 16:01
На оккупированный Донбасс прибывают наемники из России, инфицированные коронавирусом
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные разведки.
Оккупанты с начала недели проводят ротацию кадровых российских офицеров и рядовых бойцов в ОРДЛО.
По данным украинской разведки, количество оккупантов, которые прибывают с территории России, возросло.
Вместе с тем, 10% из числа прибывших были изолированы на карантин в связи с обнаружением у них COVID-19.
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