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Espreso.tvОбщество"Имена пока секрет": в "Голосе" заявили, что имеют двух кандидатов в мэры Киева

"Имена пока секрет": в "Голосе" заявили, что имеют двух кандидатов в мэры Киева


фото: ua-rating.com
Партия "Голос" имеет две кандидатуры, которые могут баллотироваться на выборах городского главы Киева

Об этом заявила глава партии Кира Рудик, передает Интерфакс-Украина .

"На пост киевского мэра у нас две кандидатуры", - заявила она.

Рудик отказалась назвать фамилии кандидатов, добавив, что пока это "секрет".

Окончательное решение относительно кандидата партия примет на съезде, который состоится в августе.

"Мы рассчитываем активно принять участие в выборах в Киеве, в Западной Украине, и в некоторых городах Восточной и Южной Украины", - добавила Рудык.

Отвечая на вопрос, какой процент рассчитывает взять партия на местных выборах, Рудик сказала: "Мы получили только первую внутреннюю социологию, но как минимум то, что мы взяли на парламентских".

  • Политическая партия "Голос" заявила, что переходит в оппозицию к действующей власти.

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