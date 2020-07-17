"Имена пока секрет": в "Голосе" заявили, что имеют двух кандидатов в мэры Киева
Об этом заявила глава партии Кира Рудик, передает Интерфакс-Украина .
"На пост киевского мэра у нас две кандидатуры", - заявила она.
Рудик отказалась назвать фамилии кандидатов, добавив, что пока это "секрет".
Окончательное решение относительно кандидата партия примет на съезде, который состоится в августе.
"Мы рассчитываем активно принять участие в выборах в Киеве, в Западной Украине, и в некоторых городах Восточной и Южной Украины", - добавила Рудык.
Отвечая на вопрос, какой процент рассчитывает взять партия на местных выборах, Рудик сказала: "Мы получили только первую внутреннюю социологию, но как минимум то, что мы взяли на парламентских".
- Политическая партия "Голос" заявила, что переходит в оппозицию к действующей власти.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
13 июля, 2020 За кого на самом деле голосуют украинцы?
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-
-
Читайте также
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-