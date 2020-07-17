"Угроза силой": Украина отреагировала на внезапную проверку боеготовности российских войск на границе

17 июля, 2020, 15:36

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар расценивает внезапную проверку боеготовности войск Российской Федерацией как "угрозу силой"

Об этом он сообщил в Twitter .

"Только не называйте меня алярмистом или паникером ... Такие внезапные проверки боеготовности войск РФ, особенно на нашей границе, нельзя трактовать иначе, как "угроза силой". Пусть меня юристы исправляют, если я ошибаюсь. А вчера кто-то говорил, что агрессивных планов нет ... ", - отметил Бондарь.

Только не называйте меня алярмистом или паникером ...

Такие внезапные проверки боеготовности войск РФ, особенно на нашей границе, нельзя трактовать иначе, как "угроза силой". Пусть меня юристы исправляют, если я ошибаюсь. А вчера кто-то говорил, что агрессивных планов нет ... https://t.co/SU3ViaTpog - Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) July 17, 2020

В России по указу президента РФ Владимира Путина началась внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов , морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов и отдельных соединений центрального подчинения, а также Воздушно-десантных войск.

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