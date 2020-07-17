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Espreso.tvМир"Угроза силой": Украина отреагировала на внезапную проверку боеготовности российских войск на границе

"Угроза силой": Украина отреагировала на внезапную проверку боеготовности российских войск на границе


фото: belapan.by
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар расценивает внезапную проверку боеготовности войск Российской Федерацией как "угрозу силой"

Об этом он сообщил в Twitter .

"Только не называйте меня алярмистом или паникером ... Такие внезапные проверки боеготовности войск РФ, особенно на нашей границе, нельзя трактовать иначе, как "угроза силой". Пусть меня юристы исправляют, если я ошибаюсь. А вчера кто-то говорил, что агрессивных планов нет ... ", - отметил Бондарь.

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