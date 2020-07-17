"Угроза силой": Украина отреагировала на внезапную проверку боеготовности российских войск на границе
Об этом он сообщил в Twitter .
"Только не называйте меня алярмистом или паникером ... Такие внезапные проверки боеготовности войск РФ, особенно на нашей границе, нельзя трактовать иначе, как "угроза силой". Пусть меня юристы исправляют, если я ошибаюсь. А вчера кто-то говорил, что агрессивных планов нет ... ", - отметил Бондарь.
Только не называйте меня алярмистом или паникером ...- Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) July 17, 2020
Такие внезапные проверки боеготовности войск РФ, особенно на нашей границе, нельзя трактовать иначе, как "угроза силой". Пусть меня юристы исправляют, если я ошибаюсь. А вчера кто-то говорил, что агрессивных планов нет ... https://t.co/SU3ViaTpog
- В России по указу президента РФ Владимира Путина началась внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов , морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов и отдельных соединений центрального подчинения, а также Воздушно-десантных войск.
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