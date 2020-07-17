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Espreso.tvОбщество"Дело Чубарова" в Крыму: "суд" оккупантов не допустил адвоката Полозова к защите главы Меджлиса

"Дело Чубарова" в Крыму: "суд" оккупантов не допустил адвоката Полозова к защите главы Меджлиса

Судья оккупационного Верховного суда Крыма Виктор Васильев не допустил адвоката Николая Полозова к защите главы Меджлиса крымских татар Рефата Чубарова

Об этом сообщил сам адвокат проекту Крым.Реалии.

Причина недопуска к защите Чубарова из-за того, что в "деле потенциально может возникнуть конфликт интересов между двумя подзащитными".

"Существует статья 72 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть чтобы исключить защитника из дела, необходимо, чтобы в деле между двумя моими подзащитными существовал конфликт интересов. Учитывая то, что я когда защищал Ахтема Чийгоза (заместитель главы Меджлиса) по аналогичной статье, следователь Магомед Магомедов попытался вывести меня из дела на основании того, что противоречия могут возникнуть в будущем. А статья 72 говорит о том, что защитник может не быть допущен, если в делах уже есть противоречия. Судья прямо заявил о том, что не хочет, чтобы в процессе были проблемы. Фактически, они лишают Рефата Чубарова права на адвоката, которого он сам выбрал ", - пояснил Полозов.

Адвокат планирует обжаловать это решение.

  • Следком России возбудил против главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров уголовное дело по обвинению в "организации массовых беспорядков" в Симферополе 26 февраля 2014 года.
  • Офис генерального прокурора открыл дело по факту незаконного преследования российскими властями главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

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