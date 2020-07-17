Признаков подготовки к активным боевым действиям РФ вблизи Херсона из аннексированного Крыма не обнаружено, - Таран

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству, передает Еспресо.TV.

"О возможности осуществления вооруженного нападения РФ и активизации боевых действий именно на Крымском направлении. В настоящее время признаков непосредственной подготовки к активным боевым действиям РФ вблизи административной границы Херсонской области с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым не обнаружено", - отметил он.

Таран добавил, что на полуострове не фиксируются действия по созданию ударных группировок.

Министр обороны вместе с тем заверил, что Вооруженные силы Украины осуществляют определенные меры для предотвращения и предоставления соответствующего отпора возможным действиям со стороны России. Таран отметил непредсказуемость решений политического руководства РФ и военного руководства вооруженных сил России.

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