Приобретение российских комплексов С-400: в Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции

17 июля, 2020, 21:05

В Конгресс США внесли законопроект о введении санкций против Турции в связи с приобретением российских зенитно-ракетных комплексов С-400

Об этом сообщил один из инициаторов проекта, член Палаты представителей США от Республиканской партии Адам Кинзингер. Авторами законопроекта являются также демократ Эбигейл Спанбергер и республиканец Майкл Маккол.

Из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Конгресс США внесли законопроект о введении санкций против Турции.

"Турция продолжает принимать сомнительные решения, которые не отражают лидерство НАТО. А год назад Турция проигнорировала предупреждения НАТО о соглашении с Россией по вооружению и приняла свою первую партию систем ПВО С-400 российского производства. Нам необходимо четко дать понять, что их действия не будут терпеть, и они будут иметь серьезные последствия", - заявил Кинзингер.

В свою очередь Майкл Маккол, главный республиканец в Комитете по иностранным делам Палаты представителей США, подчеркнул, что Турция как союзник НАТО, получает российские ЗРК, представляет угрозу для США и всего Альянса.

"Администрация должна наложить санкции, согласно закону, в ответ на приобретение Турцией установок С-400, при условии, что Турция не предпримет меры, указанные в этом законопроекте, для устранения причиненного вреда. Я искренне надеюсь, что Турция сделает выбор в пользу США и наших союзников по НАТО, а не России ", - сказал он.

Москва и Анкара достигли принципиального согласия по поставкам второго комплекта зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию.

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