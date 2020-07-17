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Espreso.tvОбществоПротив законопроекта Бужанского: на митинге возле Рады произошла стычка с полицией

Против законопроекта Бужанского: на митинге возле Рады произошла стычка с полицией


фото: Facebook Дмитра Хилюка
Возле Верховной Рады второй день продолжается акция против законопроекта нардепа Бужанского, который может вернуть процесс русификации школ

Об этом передает Еспресо.TV.

Утром 17 июля возле места проведения митинга произошла стычка между демонстрантами и полицейскими.

Активисты хотели пронести дрова и создать символический костер. В то же время полицейские подозревали, что активисты собирались поджечь дрова, возник конфликт.

Участники митинга, в частности, кричали: "Аваков черт!".

Языковой митинг. Мариинский парк. Мусор прячет лицо за Балаклавой. На нем - стяжки для затягивания рук.

Опубликовано Dmytro Khiluk Пятница, 17 июля 2020 г.

Читайте также: "Многие школьники не будут иметь равные права": Княжицкий о законопроекте Бужанского, предлагающий отменить преподавание на украинском

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