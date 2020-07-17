Против законопроекта Бужанского: на митинге возле Рады произошла стычка с полицией
Об этом передает Еспресо.TV.
Утром 17 июля возле места проведения митинга произошла стычка между демонстрантами и полицейскими.
Активисты хотели пронести дрова и создать символический костер. В то же время полицейские подозревали, что активисты собирались поджечь дрова, возник конфликт.
Участники митинга, в частности, кричали: "Аваков черт!".
Языковой митинг. Мариинский парк. Мусор прячет лицо за Балаклавой. На нем - стяжки для затягивания рук.Опубликовано Dmytro Khiluk Пятница, 17 июля 2020 г.
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