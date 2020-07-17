Прокуратура Боснии обвинила украинца в контрабанде и перевозке нелегалов

17 июля, 2020, 23:02

Прокуратура Боснии и Герцеговины предъявила обвинение в контрабанде и перевозке восьми мигрантов из Афганистана и Пакистана украинцу

Об этом сообщает издание BHRT , передает РБК-Украина.

Согласно обвинительному заключению, гражданин Украины Рувим Хлабец перевез восемь мигрантов - трех из Афганистана и пять из Пакистана, которые незаконно въехали в Боснию.

В заключении утверждается, что обвиняемый перевозил мигрантов в автомобиле и ехал в направлении города Бихач, что находится недалеко от границы с Хорватией, которая входит в ЕС.

Автомобиль остановила полиция, после чего украинца задержали.

Отмечено, что Рувим Хлабец родился в 1998 году в городе Ровно.