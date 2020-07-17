Президент "Реала" требует отдать "Золотой мяч-2020" футболисту мадридцев

17 июля, 2020, 15:09

Президент "Реала" Флорентино Перес заявил, что "Золотой мяч-2020" должен получить французский форвард мадридцев Карим Бензема

Об этом сообщает Eurosport .

По словам Переса, ни один футболист в мире не играл в нынешнем сезоне лучше Бензема, поэтому француз должен получить "Золотой мяч".

"Он должен получить "Золотой мяч". В этом сезоне не было игрока лучше него. Все игроки "Реала" были хорошие, но особенно Карим. Все играли очень хорошо, правда. Серхио Рамос, который является более капитаном для "Реала", Куртуа, который был невероятным, и тренер, который стал архитектором этой команды", - сказал Перес.

32-летний Карим Бензема в нынешнем сезоне сыграл 46 матчей, забил 26 голов и отдал 11 результативных передач.

Напомним, 16 июля "Реал" победил "Вильярреал" и за тур до финиша стал чемпионом Испании по футболу.

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан назвал титул чемпиона Испании важнее победы в Лиге чемпионов .

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