Пранкеры из РФ ранее пытались пообщаться с Дудой от имени Зеленского и Макрона

17 июля, 2020, 18:35

Российские пранкеры трижды пытались поговорить с президентом Польши Анджеем Дудой

До успешного разговора от имени генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша было две неудачные попытки от имени президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, сообщает Rzeczpospolita.

Отмечается, что в случае с звонками от имени Зеленского и Макрона, работники канцелярии раскрыли обман, проведя проверку через секретариаты обоих президентов и посольств.

В случае с третьим звонком ошибку допустили в представительстве Польши в ООН, сотрудники которого проверили достоверность помощника Гуттериша, от имени которого звонили пранкеры.

В Польше отметили, что сначала поступил звонок в секретариат Дуды от якобы помощника генсека ООН с просьбой о разговоре с польским президентом. "Помощник" попросили направить запрос, после чего в канцелярии Дуды обратились к представителю в ООН, который должен был проверить подлинность контактов.

Как сообщалось 13 июля пранкер Вован позвонил президенту Дуде и представился генеральным секретарем ООН Гутеррешем. Среди прочего в разговоре обсуждались и вопросы об Украине.

В телефонном разговоре, который длился более 11 минут, пранкер Вован, который представился генсеком ООН, сначала поздравил Дуду с победой в выборах, а позже спросил о состоянии с пандемией коронавируса в Польше. Получив заверения, что в Польше ситуация с пандемией COVID-19 находится под контролем, пранкер начал спрашивать Дуду об Украине.

Сначала пранкер подтвердил, что ситуация в Украине относительно пандемии коронавируса является плохой, с чем Дуда в целом согласился. Впоследствии пранкер спросил, что может быть "главным источником коронавируса в Польше"? На это президент Дуда ответил, что сложно однозначно ответить на этот вопрос, добавляя: "Это может быть Украина, поскольку в Польше есть много украинцев".

Пранкеры также спросил, не хочет ли Дуда забрать украинские территории, в частности Львов , и что "есть много людей, которые могут это поддержать". На это президент Польши резко ответил: "Нет, потому что это Украина!".

"Об этом в Польше нет ни одной дискуссии. Сейчас это часть Украины и все .. Это не является предметом политических дискуссий в Польше, мы об этом не говорим. В Польше нет политических сил, которые выражают такие предложения", - подчеркнул Дуда.

Президент РП отметил, что в Польше сейчас очень хорошие отношения с Украиной, Варшава поддерживает Киев. На вопрос, как он относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Дуда ответил, что положительно.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович подчеркнул , что разговор российского пранкера с Дудой была "дезинформационным действием России", которое имело целью ухудшить отношения Польши с Украиной. Он добавил, что эти действия не достигли успеха и "не подвергли Польшу на любые недоразумения с одной страной".

Как отметили в МИД Польши, двух сотрудников постоянного представительства Польши в ООН, которые были причастны к ошибке, отозвали представительства.