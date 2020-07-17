Португальское СМИ назвало Украину "площадкой для подготовки радикальных группировок", Европейский конгресс украинцев обратился к Еврокомиссии
Об этом сообщает Радио Свобода.
Глава Европейского конгресса украинцев Богдан Райчинец сообщил, что, кроме президента Еврокомиссии, организация направила письма нескольким еврокомиссарам.
"Это была инициатива украинских коллег из Португалии из-за негативной информационной кампании против Украины в различных изданиях и соцсетях ряда стран ЕС. Утешает поддержка и активность различных украинских организаций Европы", - добавил он.
В обращении ЕКУ ссылается на статью в португальском издании Publico, которая вышла 21 июня с заголовком: "Украина. Крупнейшая площадка для военной подготовки мировых праворадикальных группировок".
Статью подписанты считают частью информационной кампании в медиа Евросоюза.
"В этой же статье Украину сравнивают с террористической организацией ДАЕШЬ (Исламское государство - ред). Европейский конгресс украинцев считает, что данная пропагандистская кампания носит организованный характер и связана с новыми заявлениями Президента Российской Федерации - Путина по возвращению "подаренных" русских земель странам, которые входили в СССР ", - сообщает Конгресс.
Авторы заявления предполагают, что обвинения Украины могут свидетельствовать о подготовке РФ к новой эскалации агрессии.
"В прошлом, непростом веке, Украина не смогла получить своей субъектности и украинцы вынуждены были стать "пушечным мясом", для двух мировых войн, к причинам возникновения которых не имели никакого отношения. За освобождение Европы от тоталитарных антигуманных идеологий миллионы украинцев отдали свою жизнь во Второй мировой войне и концлагерях Советского союза ", - напоминают в объединении.
Подписанты просят Еврокомиссию "уделить особое внимание пресечению политики информационной дискриминации украинцев и ужесточить санкции против РФ".
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