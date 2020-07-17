Португальское СМИ назвало Украину "площадкой для подготовки радикальных группировок", Европейский конгресс украинцев обратился к Еврокомиссии

17 июля, 2020, 22:02

Европейский конгресс украинцев и общественных организаций в странах ЕС обратился к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен из-за "информационной кампании против Украины"

Об этом сообщает Радио Свобода.

Глава Европейского конгресса украинцев Богдан Райчинец сообщил, что, кроме президента Еврокомиссии, организация направила письма нескольким еврокомиссарам.

"Это была инициатива украинских коллег из Португалии из-за негативной информационной кампании против Украины в различных изданиях и соцсетях ряда стран ЕС. Утешает поддержка и активность различных украинских организаций Европы", - добавил он.

В обращении ЕКУ ссылается на статью в португальском издании Publico, которая вышла 21 июня с заголовком: "Украина. Крупнейшая площадка для военной подготовки мировых праворадикальных группировок".

Статью подписанты считают частью информационной кампании в медиа Евросоюза.

"В этой же статье Украину сравнивают с террористической организацией ДАЕШЬ (Исламское государство - ред). Европейский конгресс украинцев считает, что данная пропагандистская кампания носит организованный характер и связана с новыми заявлениями Президента Российской Федерации - Путина по возвращению "подаренных" русских земель странам, которые входили в СССР ", - сообщает Конгресс.

Авторы заявления предполагают, что обвинения Украины могут свидетельствовать о подготовке РФ к новой эскалации агрессии.

"В прошлом, непростом веке, Украина не смогла получить своей субъектности и украинцы вынуждены были стать "пушечным мясом", для двух мировых войн, к причинам возникновения которых не имели никакого отношения. За освобождение Европы от тоталитарных антигуманных идеологий миллионы украинцев отдали свою жизнь во Второй мировой войне и концлагерях Советского союза ", - напоминают в объединении.

Подписанты просят Еврокомиссию "уделить особое внимание пресечению политики информационной дискриминации украинцев и ужесточить санкции против РФ".