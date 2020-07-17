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Espreso.tvОбществоПока ничего катастрофического не вижу, - Разумков о падении рейтинга "Слуги народа"

Пока ничего катастрофического не вижу, - Разумков о падении рейтинга "Слуги народа"

"Просадка" рейтинга партии "Слуга народа" не является катастрофической и связана с проведением реформ

Об этом в эфире одного из телеканалов сказал глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает "ЛИГА.Новости".

"Любая власть теряет рейтинги. Это может происходить постепенно, если мы посмотрим на рейтинг доверия и поддержки на уровне парламентских выборов, то снижение достаточно небольшое ... Пока ничего катастрофического я не вижу", - сказал Разумков.

Однако, по его словам, "проседание" рейтинга "Слуги народа" - "это комплексный вопрос", который связан с внедрением реформ, а также с критикой в публичном пространстве Верховной Рады.

В то же время Разумков заявил, что "оценивать" провалы власти пока рано, как и положительные результаты работы. Для этого по его словам, во-первых должно пройти некоторое время.

"Второе, мы фактически живем в избирательном периоде, были президентские выборы, парламентские, сейчас начинаются местные. И это всегда также отображается на оценке тех или иных решений как власти, как парламента в целом, Президента, Кабинета министров", - сказал Разумков.

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