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Espreso.tvОбществоПерестрелка в Броварах: один из участников оказался нападающим на активиста в Одессе

Перестрелка в Броварах: один из участников оказался нападающим на активиста в Одессе

Правоохранители задержали нападавшего на активиста в Одессе, он оказался причастен к стрельбе в Броварах, которая произошла в конце мая

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, передает Укринформ.

"Избиение активиста общественной организации в Одессе - полицейские задержали нападавшего. Им оказался злоумышленник, причастный к массовой стрельбе в г. Бровары в конце мая этого года", - говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что 9 июля в Одессе было совершено нападение на представителя общественной организации.

Пострадавший связал этот случай со своей деятельностью - борьбой с незаконными застройками и парковочными площадками.

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Поэтому правоохранители по результатам оперативно-розыскных мероприятий получили информацию о пути нападающего после совершения преступления и установили личность злоумышленника. Им оказался гражданин, причастный к резонансной стрельбе в Броварах.

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