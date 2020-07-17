Перестрелка в Броварах: один из участников оказался нападающим на активиста в Одессе
Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, передает Укринформ.
"Избиение активиста общественной организации в Одессе - полицейские задержали нападавшего. Им оказался злоумышленник, причастный к массовой стрельбе в г. Бровары в конце мая этого года", - говорится в сообщении.
В полиции напомнили, что 9 июля в Одессе было совершено нападение на представителя общественной организации.
Пострадавший связал этот случай со своей деятельностью - борьбой с незаконными застройками и парковочными площадками.
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Поэтому правоохранители по результатам оперативно-розыскных мероприятий получили информацию о пути нападающего после совершения преступления и установили личность злоумышленника. Им оказался гражданин, причастный к резонансной стрельбе в Броварах.
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