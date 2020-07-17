Пентагон раскрыл некоторые подробности о "супер-пупер" гиперзвуковой ракете

17 июля, 2020, 10:35

Пентагон раскрыл подробности о гиперзвуковой ракете, которую президент США Дональд Трамп ранее называл "супер-пупер"

Как сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона, гиперзвуковую ракету испытали в марте 2020 году в Тихом океане.

В ходе испытания скорость ракеты в 17 раз превышала скорость звука.

Испытания прошли успешно, отметил представитель американского оборонного ведомства.

По его словам, Трамп обнаружил особый интерес к этой ракете.

Напомним, в мае Дональд Трамп заявил , что в США работают над созданием ракеты, которая быстрее существующих аналогов в 17 раз.

"Я называю это супер-пупер-ракетой. И я слышал, что она в 17 раз быстрее тех, что есть сейчас, если брать для сравнения быструю ракету, которая сейчас есть в наличии", - заявил президент.