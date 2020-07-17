Пентагон раскрыл некоторые подробности о "супер-пупер" гиперзвуковой ракете
Как сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона, гиперзвуковую ракету испытали в марте 2020 году в Тихом океане.
В ходе испытания скорость ракеты в 17 раз превышала скорость звука.
Испытания прошли успешно, отметил представитель американского оборонного ведомства.
По его словам, Трамп обнаружил особый интерес к этой ракете.
Напомним, в мае Дональд Трамп заявил , что в США работают над созданием ракеты, которая быстрее существующих аналогов в 17 раз.
"Я называю это супер-пупер-ракетой. И я слышал, что она в 17 раз быстрее тех, что есть сейчас, если брать для сравнения быструю ракету, которая сейчас есть в наличии", - заявил президент.
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