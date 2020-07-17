Оккупанты трижды обстреляли украинские войска в зоне ООС

Неподалеку Водяного противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Новотошковского агрессор применил минометы 82-го калибра. Позже противник проявил огневую активность и у Луганского, использовав при этом противотанковый ракетный комплекс, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие враждебных обстрела нет