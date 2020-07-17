Оккупанты трижды обстреляли украинские войска в зоне ООС
17 июля, 2020, 17:23
17 июля российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Неподалеку Водяного противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Новотошковского агрессор применил минометы 82-го калибра. Позже противник проявил огневую активность и у Луганского, использовав при этом противотанковый ракетный комплекс, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие враждебных обстрела нет
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