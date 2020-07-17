Официальный курс: доллар подорожал сразу на 15 копеек

17 июля, 2020, 09:16

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 17 июля 2020 г. на отметке 27,27 грн/$

Об этом говорится на сайте НБУ.

По состоянию на 16 июля курс составлял 27,12 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 17 июля установлен на уровне 31,12 грн/евро. По состоянию на 16 июля курс составлял 31,03 грн/евро.

На наличном рынке 17 июля станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 27,26, продают - по 27,40 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,20 до 28,30 грн/$, продажи - в пределах 27,35-29,20 грн/$.

Напомним, 16 июля Верховная Рада назначила экс-председателя правления Укргазбанка Кирилла Шевченко главой НБУ.

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