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Espreso.tvОбществоНикто не закрывает больницы и школы, - Безгин о реформе районов

Никто не закрывает больницы и школы, - Безгин о реформе районов


фото: censor.net
Нардеп фракции "Слуга народа" Виталий Безгин заявил, что после принятия реформы районов для граждан Украины изменится то, что в общинах станет больше денег, полномочий и возможностей на саморазвитие

Об этом заявил председатель подкомитета комитета по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, нардеп фракции "Слуга народа" Виталий Безгин в комментарии журналистам возле стен ВР, передает Еспресо.TV .

"В Украине наконец есть новое территориальное устройство. Почему это важно? Потому что последнее районирования и Админустройство нашей территории происходило в 1964 году. То есть, 56 лет никто этого не менял. Мы его изменили, потому что оно объективно не отвечает современным потребностям, современной демографии, всему, что происходит в Украине. Поэтому, собственно, с точки зрения сокращения администрации - это все прописано в постановлении", - отметил Безгин.

По его словам, после того, как пройдут местные выборы, вступит в силу реформа по новым 136 администраций.

"Будут ли будут районные советы - вопрос к Центральной избирательной комиссии. Для граждан изменится только то, что в общинах будет больше денег, больше полномочий, больше возможностей на саморазвитие", - сказал Безгин.

Он отметил, что максимальное количество всех полномочий должно уйти в общины.

"Там, где общество не в состоянии само содержать какой-то масштабный объект, например, больницу, они могут сделать это за счет межмуниципального сотрудничества. Это когда несколько общин удерживают этот объект. Но с точки прочего, вопрос бюджетных денег. №3614 (Проект Закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно приведения в соответствие положений бюджетного законодательства в связи с завершением административно-территориальной реформы") прошел только первое чтение. Очевидно, у нас найдется политическая сила, которая будет его спамить, но этот законопроект предусматривает, что деньги идут в общины и мы забираем их с районного уровня ", - добавил Безгин.

По его словам, после разделения вся инфраструктура остается на местах.

"Оно остается на местах. Никто не закрывает больницы. Никто не закрывает школы. Никто не закрывает какие-то представительства", - отметил Безгин.

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