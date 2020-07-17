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Espreso.tvЭкономикаНа Западе Украины процветает улиточный бизнес

На Западе Украины процветает улиточный бизнес

Здесь можно отведать изысканные французские деликатесы

В Подгайчиках Коломыйского района на Ивано-Франковщине начался сезон экскурсий и гастротуров на ферме "Наша улитка" торговой марки Franko snail.

О пишет издание "Калитка".

Хозяева предлагают гостям не только лакомство, но и обучение и развлечения, в частности, интересные квесты, розыгрыши, фотозоны. Здесь можно посмотреть, как растут моллюски, побродить по оригинальному лабиринту на поле зеленой кукурузы.

И все же самое важное - гастрономия. Желающие попробуют изысканные блюда из улиток. Отдохнуть можно и за романтическим ужином, и большой компанией.

А вот молодой фермер Виталий Гучко со Львовщины поставил улиточный бизнес на промышленную основу. В этом году он впервые экспортирует пять тонн моллюсков в Литву.

Об этом сообщает 5.ua .

Предприниматель наладил сотрудничество с итальянцами и испанцами.

"Итальянец нам сказал, что он хочет улитки от 10 и более грамм, а сама природа этой улитки в среднем 9 г, то есть его видение этой продукции это улитка-переросток. Вот испанцам написали предложение 8-12 граммов. Им не подходит, хотят меньшего - грамм 6. Вот такая специфика", - рассказывает Виталий Гучко.

В ближайших планах фермера - экспорт улиточных консервов. Мясо улитки в масле и приправах или в томатных заправках.

 

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