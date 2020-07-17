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Espreso.tvКультураНа Тернопольщине взялись изучать древние еврейские надгробия

На Тернопольщине взялись изучать древние еврейские надгробия


фото: Facebook: Залозецький краєзнавчий музей
До недавнего времени мацевы использовали как ... ступеньки к поликлинике и туалету

В Залозецком краеведческом музее начали процесс научного изучения древних еврейских надгробий - мацев. Об этом сообщается на официальной странице музея, пишет Еспресо.Запад.

Работы проводят специалист по иудаистике, выпускница института иудаистики Ягеллонского университета Кракова Татьяна Федорив и ее помощник-волонтер, аспирант исторического факультета Тернопольского национального педагогического университета им. В. Гнатюка Василий Колбаса. Они расчищают надписи мацев, фиксируют и записывают первые расшифрованные тексты.

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Источник фото: Facebook Залозецкого краеведческого музея

Надгробия нашли совсем недавно, упорядочивая местные памятники культуры. Оказалось, что мацевы служили ступеньками к поликлинике и туалету.

"Мацевы с кладбища в советский период использовали как строительный материал и были разбросаны по территории Заложцев. При демонтаже ступенек возле поликлиники были обнаружены и демонтированы более 20 плит-надгробий. Другими мацевами была выложена дорожка к ... старому туалету", - рассказал  изданию "Терен" директор музея Василий Ильчишин.

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Источник фото: teren.in.ua

По словам Василия Ильчишина, демонтаж старых и установку новых ступенек финансирует еврейская община в лице представителя организации «Оелей Цадиким» Меир Габай Исраэль.

Василий Ильчишин сообщил, что все надгробия возвращены на территорию старого еврейского кладбища.

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Источник фото: teren.in.ua

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