На Львовщине сварят пиво с солью

17 июля, 2020, 14:11

Львовские пивовары начали варить пиво с дрогобычской солью

Об этом "Еспресо-Запад" сообщил руководитель туристическо-информационного центра Дрогобыча Игорь Чава.

"Пиво варится. Сейчас его тестируют. В течение месяца оно должно быть сварено, протестировано, продегустировано", - рассказал он.

Сейчас все подробности производства держат в тайне, но ожидается, что где-то в сентябре оно поступит в продажу.

По словам Игоря Чавы, сварить пиво с дрогобычской солью предложили сами пивовары после того, как туристический центр присоединился к распространению соли.

"Это инициатива пивоваров. Месяц назад мы делали акцию, потому что солеварня из-за избытка соли на складах временно останавливала производство. Мы решили поддержать солеварню, помочь им. Наша команда лично продала 400 килограмм соли, то, что мне известно, до тонны соли мы помогли продать ", - рассказал Игорь Чава.

"Мы хотели помочь, чтобы, во-первых, солеварня имела больший рынок сбыта, а во-вторых, поскольку это старейшее действующее предприятие в Украине, возможно таких аналогов вообще в мире нет", - пояснил он.

После этой акции Дрогобычская солеварня получила новые заказы. Например, сеть Фест теперь будет в своих ресторанах использовать дрогобычскую соль. Также приезжали мэры из других украинских городов и также покупали соль.

Дрогобычский солевыварочный завод является старейшим действующим заводом Украины. В источниках впервые упоминается еще с 14 века. Завод использует старые технологии, соль здесь вываривают на дровах.