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Espreso.tvОбществоНа Львовщине поймали турок, которые организовали канал нелегальной миграции в ЕС

На Львовщине поймали турок, которые организовали канал нелегальной миграции в ЕС

Сотрудники Львовского Управление блокировали канал нелегальной миграции в Евросоюз, который организовали граждане Турции

Оперативники спецслужбы задержали трех граждан Сирии при попытке нелегально пересечь государственную границу у КПП "Краковец", - сообщается на странице Управления СБУ во Львовской области в Facebook , пишет Епресо.Захид.

В прокуратуре области уточнили, что речь идет о сестре, брате и их кузене из Сирийской Арабской Республики, которые через украинско-польскую границу направлялись в страны Западной Европы.

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Во время задержания нарушителей границы - граждан Сирии, источник СБУ

"Пересечь границу с соседней Польшей нарушители пытались в лесомассиве села Буцив на Мостыщине, где их ночью, 17 июля 2020 года, задержали", - сообщают прокуроры.

В то же время в поселке Рудно Львовской области сотрудники СБУ задержали организаторов канала - трех граждан Турции. Задержание произошло на территории одной из АЗС, расположенной вдоль дороги, ведущей к государственной границе Украины с Польшей.

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СБУ взяла организаторов канала нелегальной миграции в страны ЕС, источник: СБУ

По данным следствия, за незаконное пересечение украинской-польской границы иностранец требовал с каждого "путешественника" по 3000 евро.

В отношении организаторов решается вопрос о задержании в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса и сообщении о подозрении по ч.3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Мероприятия по противодействию нелегальной переправки людей через государственную границу проводились оперативниками Львовского УСБУ во взаимодействии с УОРД ЗРУ ДПС Украины и Мостиским пограничным отрядом по процессуальному руководству прокуратуры Львовской области.

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