На Львовщине поймали турок, которые организовали канал нелегальной миграции в ЕС
Оперативники спецслужбы задержали трех граждан Сирии при попытке нелегально пересечь государственную границу у КПП "Краковец", - сообщается на странице Управления СБУ во Львовской области в Facebook , пишет Епресо.Захид.
В прокуратуре области уточнили, что речь идет о сестре, брате и их кузене из Сирийской Арабской Республики, которые через украинско-польскую границу направлялись в страны Западной Европы.
Во время задержания нарушителей границы - граждан Сирии, источник СБУ
"Пересечь границу с соседней Польшей нарушители пытались в лесомассиве села Буцив на Мостыщине, где их ночью, 17 июля 2020 года, задержали", - сообщают прокуроры.
В то же время в поселке Рудно Львовской области сотрудники СБУ задержали организаторов канала - трех граждан Турции. Задержание произошло на территории одной из АЗС, расположенной вдоль дороги, ведущей к государственной границе Украины с Польшей.
СБУ взяла организаторов канала нелегальной миграции в страны ЕС, источник: СБУ
По данным следствия, за незаконное пересечение украинской-польской границы иностранец требовал с каждого "путешественника" по 3000 евро.
В отношении организаторов решается вопрос о задержании в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса и сообщении о подозрении по ч.3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
Мероприятия по противодействию нелегальной переправки людей через государственную границу проводились оперативниками Львовского УСБУ во взаимодействии с УОРД ЗРУ ДПС Украины и Мостиским пограничным отрядом по процессуальному руководству прокуратуры Львовской области.
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