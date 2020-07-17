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Espreso.tvВойна с РФНа Донбассе ранены четверо украинских военных

На Донбассе ранены четверо украинских военных


фото: Пресцентр ООС
16 июля вооруженные формирования России 13 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Они применили при этом запрещенные к использованию на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы, зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов трое защитников Объединенных сил получили ранения, еще один - боевое травмирование. По данным разведки, 16 июля украинские военные уничтожили одного и ранили по меньшей мере еще одного захватчика.

С начала текущих суток вооруженные формирования России один раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», противник со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по опорным пунктам у Водяного. По имеющейся информации, потерь за текущие сутки среди украинских военных нет.

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