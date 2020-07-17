На Днепропетровщине разоблачили банду, которая занималась похищением и пытками людей, - Нацполиция

17 июля, 2020, 16:26

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили банду, которая в течение нескольких лет занималась разбойными нападениями, вымогательством, а также похищением и пытками людей

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"На Днепропетровщине полицейские пресекли деятельность банды и изъяли у них арсенал оружия. Участники организованной преступной группы в течение нескольких лет занимались разбойными нападениями, сбытом наркотиков, запугиванием и пыткам людей. Сейчас пятерых активных членов банды задержаны, им сообщено о подозрениях и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей ", - заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

По его словам, в состав группы входило не менее 10 человек в возрасте от 22 до 45 лет. Все они ранее судимы за совершение аналогичных преступлений. Один из задержанных находился в международном розыске.

"Мы установили их причастность к совершению ряда преступлений на территории Днепропетровской области, в том числе связанными с похищением людей, пытками, вымогательством. Сейчас мы проводим у них обыски и уже обнаружили и изъяли целый арсенал. Там более 30 единиц разнообразного оружия, гранаты , мины, тротиловые шашки и почти пять тысяч патронов различного калибра ", - рассказал Клименко.

Пятеро членов организованной преступной группировки задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Также задержан и лидера группы - 45-летнего местного жителя с богатой криминальной историей.

Сейчас продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, устанавливаются лица, которые также могут быть причастны к преступной деятельности банды.

Согласно Уголовному кодексу Украины, за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 127 (Пытки) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы. Также в случае установления дополнительных фактов совершения преступлений участниками группы, их действиям будет дана соответствующая правовая оценка.

Фото: npu.gov

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb