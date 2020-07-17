 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМитинг под Радой: спецназовец подразделения "ТОР" замахивается дубинкой на учительницу младших классов. ФОТОФАКТ

Митинг под Радой: спецназовец подразделения "ТОР" замахивается дубинкой на учительницу младших классов. ФОТОФАКТ

На фотографии учительница младших классов Киевской гимназии №287 и неустановленный спецназовец подразделения "Тор"

Фото обнародовали участники акции под Верховной Радой.

В комментариях к фотографии очевидцы сообщают, что спецназовец таки ударил учительницу в челюсть, но не дубинкой.

Событие состоялось в ходе столкновений под Радой.

"Я в тот момент думала только о том, чтобы отбить НАШИХ ребят из МИТИНГЕ! Уже потом Аня нашла фотку, я и сама испугалась", - пояснила учительница.

Отметим, "ТОР" (Тактико-оперативное реагирование) - подразделение патрульной полиции по охране общественного порядка создан в 2017 году.

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 июля, 2020 пятница

больше новостей

17 июля, 2020 пятница

16 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать