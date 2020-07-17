Митинг под Радой: спецназовец подразделения "ТОР" замахивается дубинкой на учительницу младших классов. ФОТОФАКТ

17 июля, 2020, 16:45

На фотографии учительница младших классов Киевской гимназии №287 и неустановленный спецназовец подразделения "Тор"

Фото обнародовали участники акции под Верховной Радой.

В комментариях к фотографии очевидцы сообщают, что спецназовец таки ударил учительницу в челюсть, но не дубинкой.

Событие состоялось в ходе столкновений под Радой.

"Я в тот момент думала только о том, чтобы отбить НАШИХ ребят из МИТИНГЕ! Уже потом Аня нашла фотку, я и сама испугалась", - пояснила учительница.

Отметим, "ТОР" (Тактико-оперативное реагирование) - подразделение патрульной полиции по охране общественного порядка создан в 2017 году.

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