Митинг под Радой: спецназовец подразделения "ТОР" замахивается дубинкой на учительницу младших классов. ФОТОФАКТ
17 июля, 2020, 16:45
На фотографии учительница младших классов Киевской гимназии №287 и неустановленный спецназовец подразделения "Тор"
Фото обнародовали участники акции под Верховной Радой.
В комментариях к фотографии очевидцы сообщают, что спецназовец таки ударил учительницу в челюсть, но не дубинкой.
Событие состоялось в ходе столкновений под Радой.
"Я в тот момент думала только о том, чтобы отбить НАШИХ ребят из МИТИНГЕ! Уже потом Аня нашла фотку, я и сама испугалась", - пояснила учительница.
Отметим, "ТОР" (Тактико-оперативное реагирование) - подразделение патрульной полиции по охране общественного порядка создан в 2017 году.
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