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Espreso.tvЭкономикаМилованов прогнозирует, что перед местными выборами правительство уйдет в отставку

Милованов прогнозирует, что перед местными выборами правительство уйдет в отставку

По мнению экс-министра, после четырех месяцев работы в команде Шмыгаля только сейчас поняли, что происходит в стране

Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что нынешний состав Кабмина может уйти в отставку перед местными выборами. Таким прогнозом он поделился в шоу Алексея Гончаренко, которое выходит на "5 канале", "Гончаренко рулит" .

 

"К сожалению, по законам жанра перед местными выборами будет смена правительства. Но сейчас о команде Шмыгаля мне трудно что-то сказать и оценить. Я считаю, что после четырех месяцев работы они только поняли, что происходит в стране", - сказал Милованов.

 

 

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