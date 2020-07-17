Милованов прогнозирует, что перед местными выборами правительство уйдет в отставку

17 июля, 2020, 13:19

По мнению экс-министра, после четырех месяцев работы в команде Шмыгаля только сейчас поняли, что происходит в стране

Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что нынешний состав Кабмина может уйти в отставку перед местными выборами. Таким прогнозом он поделился в шоу Алексея Гончаренко, которое выходит на "5 канале", "Гончаренко рулит" .

"К сожалению, по законам жанра перед местными выборами будет смена правительства. Но сейчас о команде Шмыгаля мне трудно что-то сказать и оценить. Я считаю, что после четырех месяцев работы они только поняли, что происходит в стране", - сказал Милованов.