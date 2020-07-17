Международный суд получил 14 сообщений о нарушениях прав человека в Крыму и ОРДЛО, - ОГП

17 июля, 2020, 17:53

Прокурор Международного уголовного суда изучает 14 сообщений о фактах нарушений норм международного гуманитарного права на оккупированных территориях Крыма и Донбасса

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"В офисе прокурора Международного уголовного суда находятся 14 информационных сообщений по фактам серьезных нарушений норм международного гуманитарного права на временно оккупированных территориях АР Крым и Донбасса", - говорится в сообщении.

Среди них: умышленные убийства, пытки, депортация или насильственное перемещение населения, умышленное направление нападений на гражданское население и гражданские объекты.