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Espreso.tvОбществоМеждународный суд получил 14 сообщений о нарушениях прав человека в Крыму и ОРДЛО, - ОГП

Международный суд получил 14 сообщений о нарушениях прав человека в Крыму и ОРДЛО, - ОГП

Прокурор Международного уголовного суда изучает 14 сообщений о фактах нарушений норм международного гуманитарного права на оккупированных территориях Крыма и Донбасса

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"В офисе прокурора Международного уголовного суда находятся 14 информационных сообщений по фактам серьезных нарушений норм международного гуманитарного права на временно оккупированных территориях АР Крым и Донбасса", - говорится в сообщении.

Среди них: умышленные убийства, пытки, депортация или насильственное перемещение населения, умышленное направление нападений на гражданское население и гражданские объекты.

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